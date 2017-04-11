На Запоріжжі поліцейські затримали хулігана

Деталі квітня 11, 2017

Співробітники Енергодарського відділення поліції затримали чоловіка, який з предмету схожого на пістолет здійснив постріл в приміщенні моргу.10 квітня 2017 року о 13:05 годин до Енергодарського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області

надійшло повідомлення від медичних працівників. За допомогою до лікарів з травмою вуха звернулась 58-річна місцева мешканка – співробітниця державного закладу.

Для встановлення обставин отримання травми до закладу були направлені група реагування поліції та слідчо-оперативна група відділення поліції.

Правоохоронці з’ясували, що до приміщення моргу зайшов 43-річний знайомий в стані алкогольного сп’яніння. Між ним та робітниками виник конфлікт, в ході якого чоловік дістав предмет схожий на пістолет та здійснив один постріл в бік стіни. Після чого втік з місця події. В результаті працівник закладу отримала травму та звернулась за медичною допомогою.

Співробітники кримінальної поліції встановили місце мешкання зловмисника та поїхали до нього додому. Біля будинку оперативники затримали останнього, проте пістолета в нього не було. В подальшому у квартирі за місцем мешкання було виявлено та вилучено предмет схожий на пістолет травматичної дії «ГПМ» та 4 набої калібру 9мм.

Вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України та направили до Василівського ізолятора тимчасового тримання. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Запорізької області