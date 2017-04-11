Tuesday, April 11, 2017
    .
    • .

Запорізькі поліцейські затримали нападника на аптеку

Деталі
квітня 11, 2017

У ході комплексних слідчо-оперативних заходів затримано зловмисника, котрий наприкінці лютого скоїв розбійний напад на аптеку у Комунарському районі Запоріжжя.
27 лютого 2017 року о 18:40 до Комунарського відділення поліції головного управління Національної поліції в Запорізькій області звернулася працівниця однієї з аптек, розташованої по вул. Космічній. Жінка повідомила, що до приміщення зайшов невідомий чоловік, котрий, погрожуючи ножем, забрав 5 тисяч гривень та зник у невідомому напрямку.


Як розповів начальник сектора кримінальної поліції Комунарського відділення поліції Олександр Гордієнко, затримати розбійника по гарячих слідах не вдалося. Але в ході комплексних слідчо-оперативних дій правоохоронці отримали інформацію щодо особи підозрюваного та розпочали його розшук. Однак той тривалий час не з’являвся за місцем мешкання. Втім, зловмисникові все ж не вдалося уникнути зустрічі з поліцейськими.


9-го квітня злодія - раніше засудженого ніде не працюючого запоріжця 1982 року народження було затримано. 11 квітня йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.


Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Санкція інкримінованої статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.


За матеріалами zp.npu.gov.ua

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large60

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 