Запорізькі поліцейські затримали нападника на аптеку

Деталі квітня 12, 2017

У ході комплексних слідчо-оперативних заходів затримано зловмисника, котрий наприкінці лютого скоїв розбійний напад на аптеку у Комунарському районі Запоріжжя.27 лютого 2017 року о 18:40 до Комунарського відділення поліції головного управління Національної поліції

в Запорізькій області звернулася працівниця однієї з аптек, розташованої по вул. Космічній. Жінка повідомила, що до приміщення зайшов невідомий чоловік, котрий, погрожуючи ножем, забрав 5 тисяч гривень та зник у невідомому напрямку.



Як розповів начальник сектора кримінальної поліції Комунарського відділення поліції Олександр Гордієнко, затримати розбійника по гарячих слідах не вдалося. Але в ході комплексних слідчо-оперативних дій правоохоронці отримали інформацію щодо особи підозрюваного та розпочали його розшук. Однак той тривалий час не з’являвся за місцем мешкання. Втім, зловмисникові все ж не вдалося уникнути зустрічі з поліцейськими.

9-го квітня злодія - раніше засудженого ніде не працюючого запоріжця 1982 року народження було затримано. 11 квітня йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Санкція інкримінованої статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Запорізької області