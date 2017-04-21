Friday, April 21, 2017
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У Запорізькій області поліцейські затримали крадія церковного майна

Деталі
квітня 21, 2017

Оперативники затримали розшукуваного зловмисника, який вчинив крадіжку з однієї із церков у місті Василівка.На початку квітня до Василівського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення

зі служби «102» про те, що вночі невідомий проник у церкву, звідки викрав гроші та церковне начиння.

 


На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що невідома особа шляхом відгину решітки та видавивши скло забралася через вікно  у приміщення церкви, звідки скоїла крадіжку грошей в сумі 1200 гривень та 9 позолочених хрестиків. Сума збитку становить близько 2800 гривень.
У ході оперативно-розшукових заходів на блокпосту, що знаходиться на виїзді з Василівки, місцеві оперативники виявили 26-річного раніше засудженого жителя міста Молочанськ, який розшукувався Вознесенівським відділенням поліції Запоріжжя за скоєння крадіжки. Окрім того, під час огляду у зловмисника вилучили викрадене церковне майно.


На даний час підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.


Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті – позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває розслідування.

Відділ комунікації
поліції Запорізької області

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