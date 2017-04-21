Friday, April 21, 2017
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На Запоріжжі затримали крадія металевих виробів

Деталі
квітня 21, 2017

Оперативники Вільнянського відділення поліції затримали зловмисника, який скоїв крадіжку з дачного будинку. Його перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів.20 квітня 2017 року до Вільнянського відділення поліції

звернулась мешканка Запоріжжя 1968 року народження. Вона розповіла, що невідома особа пошкодила навісний замок та проникла до її дачного будинку в місті Вільнянськ. З приміщення був викрадений газовий балон, газова плита та металеві вироби.

 


Поліцейські опитали всіх можливих свідків події та розпочали оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи та затримання злодія. Вжитими заходами розшуку співробітники кримінальної поліції встановили, що дане кримінальне правопорушення скоїв мешканець села Михайло-Лукашево 1991 року народження. Зловмисник зізнався у скоєнні злочину.


Вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу. А правоохоронці перевіряють лиходія на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території району.


Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Доведена причетність затриманого до скоєння трьох десятків таких дачних крадіжок. Санкція статті до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації
поліції Запорізької області

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