Monday, April 24, 2017
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У Гуляйполі поліцейський помер у лікарні

Деталі
квітня 24, 2017

За фактом смерті співробітника Гуляйпільського відділення Пологівського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розпочато кримінальне провадження.
25-річний працівник

Гуляйпільського відділення поліції старший сержант поліції Микола Капула отримав травму 16 квітня близько 22:00, знаходячись поза службою.

 


Як з’ясувало слідство, біля кафе в с. Залізничне місцевий мешканець 1997 року народження з необережності штовхнув правоохоронця, внаслідок чого останній впав та отримав травму голови.
Потерпілий був госпіталізований до лікарні та знаходився у комі, але врятувати його життя не вдалося. 21 квітня він помер.


За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України (Вбивство через необережність). Триває досудове розслідування та за процесуальним керівництвом прокуратури вирішується питання щодо оголошення підозри і обрання запобіжного заходу підозрюваному.


Микола Капула народився 22 травня 1991 року. Прийшов до лав міліції у 2011 році, після служби в армії. Розпочав службу у місті Києві на посаді міліціонера підрозділу особливого призначення. З жовтня 2013 року працював інспектором патрульної служби Гуляйпільського відділення Головного управління Національної поліції в Запорізькій області. Успішно пройшов переатестацію. За час служби мав заохочення від керівництва.


Гарнізон запорізької поліції глибоко сумує з приводу втрати колеги та приносить співчуття родині і близьким загиблого.


За матеріалами відділу комунікації
поліції Запорізької області

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