У Запорізькій області поліцейські затримали серійного крадія кабелю

Деталі квітня 25, 2017

В Якимівському районі поліцейські припинили злочинну діяльність крадія телефонного кабелю. На даний час доведена причетність зловмисника до 10 крадіжок.



З грудня минулого року по лютий 2017 року на території Якимівського району було скоєно декілька крадіжок кабелю телефонного зв’язку. У всіх випадках зловмисник діяв за подібним сценарієм. Невідомий біля автодороги «Харків-Сімферополь» неподалік села Вовчанське копав траншеї, з яких вирубував по 10-15 метрів кабелю.



Співробітники кримінальної поліції Якимівського відділення Мелітопольського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, перевіряючи можливі місця збуту викраденого, встановили, що до крадіжок причетний 36-річний житель села Вовчанське. Чоловік раніше вже був засуджений за скоєння корисливих злочинів.



Поліцейські встановили, що зловмисник вдома обпалював обмотку викраденого кабелю, таким чином здобував кольоровий метал, який здавав на пункт прийому металобрухту. Правоохоронці вилучили знаряддя злочину та рештки кабелю.



21 квітня зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень вчинених за ознаками ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Згідно інкримінованої статті йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

За матеріалами відділ комунікації поліції Запорізької області