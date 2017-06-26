Правоохоронці у Запоріжжі протидіють гральному бізнесу

Деталі червня 26, 2017

Діяльність чотирьох гральних закладів припинила поліція Запоріжжя. В результаті було вилучено 30 системних блоків, 6 ігрових автоматів та інше гральне обладнання.



За добу поліцейські припинили діяльність чотирьох гральних закладів у двох районах Запоріжжя.

Так, 22 червня в Олександрівському районі правоохоронці по проспекту Соборному припинили діяльність двох підпільних ігрових закладів. Правоохоронці вилучили 25 системних блоків та 15 флеш-накопичувачів з програмним забезпеченням для здійснення грального бізнесу.

У Шевченківському районі Запоріжжя поліцейські задокументували роботу двох ігрових закладів, які надавали послуги з ігрового бізнесу. Слідчі вилучили 6 гральних автоматів та 5 системних блоків.

Все вилучене направлено на експертне дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.1 ст.203² (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. На наданий час проводяться подальші слідчі дії щодо встановлення осіб, причетних до організації діяльності гральних закладів.

Загалом за тиждень поліцейські запорізького гарнізону припинили діяльність дев’яти гральних закладів на території Запоріжжя.

Вкотре запорізька поліція звертається до громадян, якщо ви володієте інформацією з приводу функціонування гральних закладів на території області, повідомляйте у найближчий відділ поліції, на спецлінію «102» або телефонуйте за номером 096-683-50-55 (Управління захисту економіки). Конфіденційність гарантуємо.

Відділ комунікації поліції Запорізької області