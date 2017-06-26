Запорізькі поліцейські затримали крадія

Деталі червня 26, 2017

Оперативники Бердянського відділу поліції затримали чоловіка, який намагався скоїти крадіжку з приватного будинку.



23 червня близько 12 години невідомий через незачинені двері проник до приватного будинку по вулиці Волонтерів в місті Бердянськ. Зловмисник схопив ноутбук та мобільний телефон, але в цей час повернулась господарка. Тож злодій кинув викрадене та втік.

Співробітники кримінальної поліції Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, які прибули на місце події, опитали заявницю та свідків події. Вжитими заходами розшуку поліцейські встановили місцезнаходження зловмисника. Раніше засудженого мешканця міста 1974 року народження затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

На даний час правоохоронці перевіряють затриманого на причетність до скоєння аналогічних кримінальних правопорушень на території міста.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ст.15 (замах на злочин), ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 20 червня запорізькі поліцейські затримали трьох громадян, які обґрунтовано підозрюються у скоєння близько 40 квартирних крадіжок на території Запоріжжя.

Загалом з початку 2017 року поліцейськими запорізького гарнізону 119 особам повідомлено про підозру у скоєнні квартирних крадіжок.



Відділ комунікації поліції Запорізької області