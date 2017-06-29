Thursday, June 29, 2017
    .
    • .

У Мелітополі поліцейські затримали двох грабіжників

Деталі
червня 29, 2017

Декілька годин знадобилося працівникам поліції, щоб розшукати двох зловмисників, які побили та пограбували жителя Мелітополя. На сьогодні підозрювані затримані за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу

України. Злодіям загрожує до 8 років позбавлення волі.
27 червня близько 13:00 до помешкання 42-річного чоловіка вдерлися двоє чоловіків. Незвані гості побили господаря палицею і лопатою, після чого забрали з будинку телевізор, мобільний телефон та зникли. Потерпілий одразу викликав поліцію. Правоохоронці встановили особу одного із нападників - жителя Мелітополя 1970 року народження, якого працівники кримінальної поліції та групи реагування затримали за місцем мешкання. Його подільника оперативники розшукали за декілька годин на місцевому пляжі. Ним виявився раніше засуджений за шахрайство мешканець Мелітополя 1996 року народження.
Правоохоронці встановили, куди злодії збули частину викраденого майна, та вилучили його.
На сьогодні обидва зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Триває досудове розслідування.

 


Відділ комунікації поліції Запорізької області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large68

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

medeya

Цирк 08.06

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 