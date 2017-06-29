Thursday, June 29, 2017
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За добу запорізька поліція припинила діяльність двох незаконних гральних закладів

Деталі
червня 29, 2017

Під час проведення оглядів поліцейські за двома адресами в Комунарському районі Запоріжжя виявили та вилучили 17 гральних автоматів.


26 червня співробітники Комунарського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області року на першому поверсі будинку по вулиці Чумаченко виявили незаконний гральний заклад. Під час проведення огляду місця події поліцейські вилучили 10 гральних автоматів.
А 27 червня правоохоронці на території Комунарського району по вулиці Ситова виявили та вилучили 7 гральних автоматів.
Все вилучене направлено на експертне дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.1 ст.203² (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. На наданий час проводяться подальші слідчі дії щодо встановлення осіб, причетних до організації діяльності гральних закладів.
Запорізька поліція нагадує громадянам, якщо ви володієте інформацією з приводу функціонування гральних закладів на території області, повідомляйте у найближчий відділ поліції, на спецлінію «102» або телефонуйте за номером 096-683-50-55 (Управління захисту економіки). Конфіденційність гарантуємо.

 


Відділ комунікації поліції в Запорізькій області

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