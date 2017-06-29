Thursday, June 29, 2017
    .
    • .

Чергового квартирного злодія затримали у Запоріжжі

Деталі
червня 29, 2017

Поліцейські у Запоріжжі одразу після скоєння крадіжки затримали раніше засудженого мешканця Запоріжжя. Зловмисник шляхом підбору ключа проник до квартири та викрав

майно.

 

28 червня близько 16:20 під час реалізації оперативної інформації працівники сектору кримінальної поліції Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області спільно з екіпажем патрульної поліції одразу після вчинення злочину затримали чоловіка, який скоїв квартирну крадіжку. Зловмисник шляхом підбору ключа замку вхідної двері проник до квартири по вулиці Ситова та скоїв крадіжку ювелірних виробів.

43-річного раніше засудженого за корисливі злочини мешканця Запоріжжя затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Речові докази, а саме викрадене майно та відмички вилучили.

На даний час правоохоронці перевіряють затриманого на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території міста Запоріжжя.

Нагадаємо, що 20 червня співробітниками кримінальної поліції Комунарського відділення поліції в ході оперативно-розшукових заходів затримали чоловіка1980 року народження, який обґрунтовано підозрюються у скоєнні понад 70 квартирних крадіжок на території міста.

Загалом з початку року запорізькими поліцейськими встановлено 302 особи причетні до скоєння квартирних крадіжок.

 

Відділ комунікації поліції Запорізької області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large68

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

medeya

Цирк 08.06

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 