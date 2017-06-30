У Запорізькій області затримано викрадача автівки

Деталі червня 30, 2017

Працівники поліції затримали зловмисника, який у Кам’янсько-Дніпровському районі викрав автомобіль. Тепер правопорушникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

28 червня близько 09:30 мешканець міста Кам’янка-Дніпровська 1986 року народження виявив крадіжку автомобіля «ДЕО Ланос». Власник транспортного засобу приїхав у гості. Чоловік залишив ключі у замку запалення, поставив автівку на сигналізацію та пішов у будинок. Цим скористався невідомий зловмисник, який розбив скло, сів у салон та зник на викраденому автомобілі.

Транспортний засіб та викрадача розшукали інспектори з безпеки дорожнього руху Камянсько-Дніпровського відділення Головного управління Національної поліції в Запорізькій області. Біля лиману у сусідньому населеному пункті правоохоронці зупинили викрадений автомобіль під керуванням чоловіка 1984 року народження, який знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

На сьогодні зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області встановили 64 особи, причетних до викрадень транспортних засобів, 70 автомобілів повернено власникам. Ліквідовано 6 груп, які займались заволодіннями автівок.

Запорізькі поліцейські нагадують автовласникам, як максимально захистити свій транспортний засіб та майно від злочинців:

• не залишайте в салоні автомобіля речі, в крайньому випадку заховайте їх якнайдалі;

• не залишайте ключі в автівці, навіть покидаючи її на декілька секунд;

• виходячи з автомобіля навіть на короткий час, включайте наявну сигналізацію та інші засоби охорони;

• залишаючи автомобіль на парковках біля торгівельних чи розважальних закладів, по можливості ставте його в місці, яке знаходиться в полі огляду відеокамер;

• ніколи не залишайте свій автомобіль відчиненим, навіть якщо ви вийшли на хвилинку;

• завжди, покидаючи салон авто, перевіряйте, чи добре зачинені двері і вікна автомобіля;

• якщо ви залишаєте автомобіль на ніч на вулиці, оберіть добре освітлене місце.

Якщо ж ви стали жертвою крадія, негайно телефонуйте до поліції. Пам’ятайте, що чим швидше ви повідомите про злочин, тим більша вірогідність розкрити у найкоротший час.

Відділ комунікації поліції Запорізької області