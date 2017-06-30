Friday, June 30, 2017
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За фактом ДТП у Приазовському районі відкрито кримінальне провадження

Деталі
червня 30, 2017

У результаті аварії у Приазовському районі водій та двоє пасажирів госпіталізовані у лікарню. 16-річна дівчина знаходиться в реанімаційному відділенні.

За фактом ДТП триває розслідування.
29 червня близько 5-ї години ранку в селі Приморський Посад на вулиці Поштовій сталася дорожньо-транспортна пригода. 33-річний водій автомобіля «Chevrolet Lacetti» не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб з’їхав у кювет та перекинувся.
В автомобілі, крім водія знаходилося 4 пасажири (всі мешканці Мелітополя), які поверталися додому з відпочинку на морі. В результаті ДТП водій та двоє пасажирів, 32-річна жінка та 16-річна дівчина, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані до лікарні.
16-річна дівчина знаходиться в реанімаційному відділенні.
Ще двоє хлопців, 1998 та 1993 років народження, оглянуті медиками на місці події та відпущені додому.
На сьогодні відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Тривають слідчі дії.

 

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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