За фактом ДТП у Приазовському районі відкрито кримінальне провадження

Деталі червня 30, 2017

У результаті аварії у Приазовському районі водій та двоє пасажирів госпіталізовані у лікарню. 16-річна дівчина знаходиться в реанімаційному відділенні.

За фактом ДТП триває розслідування.

29 червня близько 5-ї години ранку в селі Приморський Посад на вулиці Поштовій сталася дорожньо-транспортна пригода. 33-річний водій автомобіля «Chevrolet Lacetti» не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб з’їхав у кювет та перекинувся.

В автомобілі, крім водія знаходилося 4 пасажири (всі мешканці Мелітополя), які поверталися додому з відпочинку на морі. В результаті ДТП водій та двоє пасажирів, 32-річна жінка та 16-річна дівчина, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані до лікарні.

16-річна дівчина знаходиться в реанімаційному відділенні.

Ще двоє хлопців, 1998 та 1993 років народження, оглянуті медиками на місці події та відпущені додому.

На сьогодні відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Запорізької області