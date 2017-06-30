Деталі червня 30, 2017

До восьми років позбавлення волі загрожує чоловікові, який спричинив ножове поранення тулубу.



28 червня між двома раніше засудженими мешканцями селища міського типу Комиш-Зоря стався конфлікт, якій закінчився застосуванням ножа.

53-річний та 76-річний чоловіки – сусіди. У спільному дворі між ними раптово виникла сварка. Старший з чоловіків схопив ніж та спричинив молодшому ножове поранення тулубу. Потерпілого госпіталізували до Більмацької районної лікарні.

Поліцейські затримали лиходія в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Загалом з початку року слідчими запорізького гарнізону поліції 39 особам повідомлено про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

Відділ комунікації поліції Запорізької області