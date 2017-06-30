До восьми років позбавлення волі загрожує чоловікові, який спричинив ножове поранення тулубу.
28 червня між двома раніше засудженими мешканцями селища міського типу Комиш-Зоря стався конфлікт, якій закінчився застосуванням ножа.
53-річний та 76-річний чоловіки – сусіди. У спільному дворі між ними раптово виникла сварка. Старший з чоловіків схопив ніж та спричинив молодшому ножове поранення тулубу. Потерпілого госпіталізували до Більмацької районної лікарні.
Поліцейські затримали лиходія в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Загалом з початку року слідчими запорізького гарнізону поліції 39 особам повідомлено про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.
Відділ комунікації поліції Запорізької області
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