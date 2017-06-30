На Запоріжжі вилучено велику кількість зброї

Запорізькі правоохоронці задокументували злочинну діяльність організованої групи та знешкодили її. Зловмисники займались незаконним обігом зброї на території Запорізької області.
«Працівники управління карного розшуку та слідчого управління спільно з працівниками управління Служби безпеки України в Запорізькій області під час проведення оперативно-розшукових заходів знешкодили суспільно-небезпечну злочинну групу, яка займалась придбанням, зберіганням, збутом та носінням вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв на території Запорізької області», - розповів начальник ГУНП в Запорізькій області Олег Золотоноша.
У ході документування злочинної діяльності правоохоронці придбали у зловмисників 20 гранат РГД-5 та 20 Ф-1, 7 шт. РПГ-18 та 120 підствольних гранат ВОГ-25. На даний час вже встановлено, що зброя надходила з зони проведення АТО, а саме з Донецької області.
Під час продажу вогнепальної зброї та боєприпасів оперативники затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України 34-річного мешканця Розівського району. Також у ході проведення слідчо-оперативних заходів встановлена причетність до незаконного обігу зброї ще 3 осіб.
Також 29 червня в місцях можливого зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів правоохоронці провели санкціоновані обшуки. В результаті слідчих дій вилучено:
- запали УЗРГМ 2 - 2 шт.;
- набої різних калібрів загальної кількістю 1023 шт.;
- 7 магазинів;
- 8 державних автомобільних номерних знаків;
- РПГ-18 – 1шт.
Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.
Загалом з початку 2017 року запорізькими поліцейськими ліквідовано 6 суспільно-небезпечних організованих злочинних угрупувань.
Відділ комунікації поліції Запорізької області
Швидко, легко й безкоштовно
Політика | Економіка | Культура | Суспільство | Наука & Технології | Спорт | Здоров’я