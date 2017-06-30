Протягом доби у Василівському районі поліцейські затримали двох грабіжників

Деталі червня 30, 2017

Протягом доби поліцейські розкрили два пограбування. За фактами кримінальних правопорушень тривають досудові розслідування.

29 червня близько 02:00 в селі Балки невідомий побив 29-річного чоловіка, зірвав срібний ланцюжок та зник.

Працівники карного розшуку Дніпрорудненського відділення поліції встановили особу підозрюваного. Ним виявився 28-річний місцевий мешканець.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Того ж дня в селі Приморське працівники Василівського відділу поліції затримали зловмисника, який близько 13:50 пограбував 66-річного місцевого жителя. Грабіжник на території домоволодіння побив пенсіонера та відібрав мобільний телефон. Оперативники розшукали 28-річного раніше засудженого односельця потерпілого та затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). За санкцією статті злодієві загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

За обома кримінальними правопорушеннями триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 221 грабіж. 226 особам повідомлено про підозру. Робота у цьому напрямку триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області