В Приазовському районі поліцейські затримали викрадача автомобіля

Деталі липня 04, 2017

Поліцейські в Приазовському районі затримали чоловіка, який викрав ключі від авто та незаконно заволодів транспортним засобом. Автомобіль повернуто власникові.

2 липня житель Приазовського району 1979 року народження приїхав в село Строганівка з друзями на відпочинок. Свій автомобіль «ВАЗ-21061» він залишив на стоянці одного з дитячих оздоровчих закладів. Через деякий час виявив, що зникли ключі від авто та транспортний засіб. Потерпілий одразу звернувся до Приазовського відділення Мелітопольського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області.

Співробітники батальйону поліції особливого призначення «Скіф», які несуть службу в курортній зоні, біля місцевого кафе знайшли розшукуваний автомобіль. Причетним до злочину виявився раніше незасуджений житель Мелітопольського району 1982 року народження. Автомобіль повернуто власникові.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Загалом з початку 2017 року запорізькими поліцейськими 75 особам повідомлено про підозру у незаконному заволодінні транспортними засобами. Крім цього, 70 автомобілів було повернуто законним власникам.

Відділ комунікації поліції Запорізької області