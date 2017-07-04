Tuesday, July 04, 2017
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У Бердянську затримали крадіїв майна з автомобілів

Деталі
липня 04, 2017

Трьох крадіїв, які за допомогою портативного сканера скоїли ряд крадіжок з авто, затримали працівники Бердянського відділу поліції.


Протягом минулого тижня в місті Бердянськ було скоєно декілька крадіжок з автомобілів. Невідомі зловмисники біля супермаркету, використовуючи електронне приладдя, відмикали автівки та викрадали звідти все, що могло становити цінність.
У ході слідчо-оперативних заходів співробітники кримінальної поліції Бердянського відділу поліції під час проведення оперативно-розшукових заходів затримали трьох мешканців Дніпропетровської області – 1992, 1993 та 1994 років народження. Під час огляду у затриманих вилучили викрадене майно.
На теперішній час доведена причетність чоловіків до вчинення 2 крадіжок. Їх перевіряють на причетність до скоєння аналогічних крадіжок на території міста та області.
Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.
З початку 2017 року поліцейськими запорізького гарнізону по 2696 кримінальним провадженням встановлені особи, причетні до скоєння крадіжок приватної власності.

 


Відділ комунікації поліції Запорізької області

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