Wednesday, July 05, 2017
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На Запоріжжі затримано підозрюваного у вбивстві літньої жінки

Деталі
липня 05, 2017

За висновком судово-медичної експертизи смерть пенсіонерки наступила внаслідок отримання тілесних ушкоджень. Працівники поліції затримали підозрюваного.

03 липня в одному з сіл Оріхівського району Запорізької області померла місцева жителька 1944 року народження. Після огляду місця події труп направили до моргу для встановлення причини смерті. Судово-медична експертиза надала висновок, що труп має ознаки насильницької смерті.

Вжитими заходами розшуку поліцейські встановили, що до скоєння кримінального правопорушення причетний син померлої. Було встановлено, що 43-річний чоловік задушив свою мати. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та направили до Ізолятора тимчасового тримання.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

З початку року запорізькі поліцейські по 47 кримінальним провадженням встановили осіб, причетних до скоєння умисних вбивств.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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