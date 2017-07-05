Wednesday, July 05, 2017
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Мелітопольські поліцейські вилучили 70 грамів марихуани

Деталі
липня 05, 2017

Під час відпрацювання Мелітополя поліцейські вилучили наркотичну речовину у правопорушника, який палив у забороненому місці.

3 липня о 17:35 співробітники групи реагування Мелітопольського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області по вулиці Олександра Невського у місті Мелітополь помітили чоловіка, який палив цигарку у невстановленому місці. Під час складання адміністративного протоколу за ст. 1751 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) поліцейські провели поверхневий огляд чоловіка.

У 37-річного місцевого мешканця правоохоронці виявили 17 сірникових коробків з рослиною речовиною у висушеному стані, вагою близько 70 г (наркотичний засіб «марихуана»). Чоловік вже притягався до кримінальної відповідальності за браконьєрство.

Вилучену речовину направлено на дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
У діях зловмисника вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрито 411 злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних речовин.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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