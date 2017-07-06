У Запорізькій області розкрили крадіжку

Деталі липня 06, 2017

До шести років позбавлення волі загрожує двом зловмисникам, які вчинили крадіжку у Вільнянському районі.



4 липня поліцейські встановили особи зловмисників, які проникли через вікно у приміщення недобудованої пекарні та скоїли крадіжку майна.

Вжитими заходами працівники групи реагування поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 17-річний раніше засуджений та 25-річний мешканці одного з сіл району. Останнього правоохоронці опитали за місцем мешкання, а його товариш вже знаходиться за гратами за скоєння корисливих злочинів.

Викрадене майно вилучене поліцейськими. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкцією інкримінованої статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває подальше розслідування.

Всього з початку року працівники запорізької поліції розкрили 3571 крадіжку, з них – 2709 крадіжок приватної власності.



Відділ комунікації поліції Запорізької області