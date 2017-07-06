Thursday, July 06, 2017
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На Запоріжжі розкрито розбійний напад на пенсіонерку

Деталі
липня 06, 2017

Двоє чоловіків через вікно проникли до приватного будинку, побили літню жінку та, погрожуючи ножем, заволоділи грошима.


11 червня близько 4 години ранку двоє невідомих в масках розбили вікно та проникли до будинку в селищі міського типу Кушугум. Зловмисники побили 68-річну господарку помешкання та погрожуючи ножем, заволоділи грошима в сумі 17000 гривень. Поліцейські, які виїхали на місце події, провели огляд, опитали свідків події.
Вжитими заходами розшуку співробітники Запорізького відділення поліції встановили осіб причетних до скоєння злочину. 4 липня двох раніше незасуджених мешканців Запорізького району 1997 та 1991 років народження затримали. На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Речові докази поліцейські вилучили.
Зловмисникам вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Загалом з початку року 100 особам повідомлено про підозру у скоєнні розбійних нападів.

 


Відділ комунікації поліції в Запорізькій області

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