Thursday, July 06, 2017
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Жительку Запоріжжя затримано за збут наркотичної речовини

Деталі
липня 06, 2017

Під час проведення оперативних заходів, працівники поліції затримали жінку, яка збувала наркотичну речовину.


В рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ст.307 Кримінального кодексу України, слідчі та оперативники Олександрівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області спланували та провели заходи по запобіганню незаконного обігу наркотичних речовин.

 

05 липня Олександрівського відділення поліції за процесуальним керівництвом прокуратури задокументували факт незаконного збуту наркотичної речовини («метадон»), який здійснила 36-річна місцева жителька. У зловмисниці поліцейські виявили та вилучили 18 згортків з наркотичною порошкоподібною речовиною («метадон»), грошові кошти та 2 мобільні телефони.

Громадянку затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
В діях зловмисниці вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Загалом з початку року запорізькими поліцейськими припинено діяльність 14 наркопритонів та з незаконного обігу вилучили 133 кг наркотичних засобів.

 

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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