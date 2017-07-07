Правоохоронці у жителя Бердянська вилучили близько 300 набоїв

Деталі липня 07, 2017

Працівники поліції та служби безпеки затримали мешканця Бердянська під час отримання небезпечної посилки з Донецької області із набоями, запалом від сигнальної міни та ножем.

Оглянувши домоволодіння громадянина, правоохоронці виявили ще боєприпаси.

Як ми повідомляли раніше, 5 липня оперативники кримінальної поліції Бердянського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області та співробітники Служби безпеки України в Запорізькій області в одній із кур’єрських служб доставки затримали мешканця Бердянська 1970 року народження. Чоловік отримав посилку від 24-річного родича з Донецької області. Тоді поліцейські вилучили 178 набоїв калібру 5,45 мм, запал від сигнальної міни та ніж.

Пізніше у ході огляду домоволодіння чоловіка працівники поліції виявили і вилучили 16 набоїв калібру 9 мм, 94 набої калібру 5,6 мм та штик-ніж.

Вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

На сьогодні вже відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.

Загалом з початку року запорізькі поліцейські розкрили 149 злочинів, пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю, та 149 особам повідомлено про підозру.

Відділ комунікації поліції Запорізької області