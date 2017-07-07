Friday, July 07, 2017
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У Запоріжжі поліцейські затримали групу розбійників

Деталі
липня 07, 2017

Менше години знадобилось працівникам патрульної поліції та поліції охорони, щоб затримати групу зловмисників, які пограбували заклад у Комунарському районі Запоріжжя. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
6 липня близько 2-ї години ночі в один із закладів по вулиці Космічній увірвались невідомі, побили 19-річного охоронця, після чого взяли з каси 2 тисячі гривень та зникли.
Охоронець із забійною раною голови був доставлений до міської лікарні.
Протягом години працівниками патрульної поліції та Управління поліції охорони зловмисники були затримані по вулиці Якова Новицького у Вознесенівському районі Запоріжжя.
Поліцейські встановили особи підозрюваних. Ними виявились 19-річний, 20-річний та 24-річний мешканці Запоріжжя. Злодії затримані у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ще двоє чоловіків перевіряються на причетність до скоєного злочину.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна. На теперішній час встановлюються свідки події, проводяться допити та призначаються експертизи.
Всього з початку року працівники запорізької поліції розкрили 70 розбоїв, а 102 нападникам повідомлено про підозру.
Відділ комунікації поліції Запорізької області

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