У Запоріжжі поліцейські затримали чоловіка за спробу зґвалтування

Деталі липня 10, 2017

До п’яти років позбавлення волі загрожує раніше засудженому запоріжцю, який намагався зґвалтувати жінку. На сьогодні зловмисник затриманий за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Триває розслідування.

Правоохоронці встановили, що 27-річна жителька Запоріжжя познайомилась з чоловіком через мережу Інтернет. 6 липня близько 18:00 вони зустрілись неподалік греблі.

Під час прогулянки чоловік заштовхав потерпілу у кущі, спричинив тілесні ушкодження та намагався зґвалтувати. Злочин не дали довести до кінця випадкові перехожі. В результаті злодій втік.

Поліцейські встановили особу та затримали зловмисника. Ним виявився 20-річний раніше засуджений за крадіжку мешканець Запоріжжя.

На сьогодні він затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.15 (Замах на злочин) ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. За санкцією інкримінованої статті зловмисникові загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Запорізької області