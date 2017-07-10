Monday, July 10, 2017
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У Запоріжжі оперативники затримали крадія кабелю

Деталі
липня 10, 2017

За крадіжку раніше засудженому зловмисникові загрожує до трьох років позбавлення волі.
6 липня близько 12:40 з колодязю телефонного зв’язку біля будинку по вулиці Хортицьке шосе в місті Запоріжжя невідомий викрав кабель, який належить ПАТ «Укртелеком».
Працівники карного розшуку Хортицького відділення поліції затримали підозрюваного – чоловіка 1976 року народження, який раніше вже був засуджений за вчинення корисливих злочинів. Поліцейські вилучили викрадений кабель та інструменти.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Найсуворіше покарання, передбачене санкцією інкримінованої статті, - позбавлення волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року запорізькі поліцейські розкрили 3606 крадіжок.


Відділ комунікації поліції Запорізької області

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