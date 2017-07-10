Monday, July 10, 2017
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У Запоріжжі грабіжника затримано на місці злочину

Деталі
липня 10, 2017

До чотирьох років позбавлення волі загрожує зловмисникові, який пограбував жінку в Олександрівському районі Запоріжжя. Грабіжник затриманий за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування.
7 липня близько 13:30 в приміщенні магазину по вулиці Базарній невідомий чоловік з незачиненої сумки 33-річної жінки витяг мобільний телефон. Не дали зникнути з місця злочину грабіжникові небайдужі громадяни, які відгукнулися на крики потерпілої.
Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 35-річний чоловік.
Підозрюваний затриманий працівниками Олександрівського відділення поліції в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Найсуворіше покарання, яке загрожує злодієві, - позбавлення волі на строк до чотирьох років. Триває досудове розслідування.
Загалом з початку року працівники запорізької поліції розкрили 227 пограбувань, 233 грабіжникам повідомлено про підозру.
Відділ комунікації поліції Запорізької області

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