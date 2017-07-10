У Запоріжжі грабіжника затримано на місці злочину

Деталі липня 10, 2017

До чотирьох років позбавлення волі загрожує зловмисникові, який пограбував жінку в Олександрівському районі Запоріжжя. Грабіжник затриманий за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування.

7 липня близько 13:30 в приміщенні магазину по вулиці Базарній невідомий чоловік з незачиненої сумки 33-річної жінки витяг мобільний телефон. Не дали зникнути з місця злочину грабіжникові небайдужі громадяни, які відгукнулися на крики потерпілої.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 35-річний чоловік.

Підозрюваний затриманий працівниками Олександрівського відділення поліції в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Найсуворіше покарання, яке загрожує злодієві, - позбавлення волі на строк до чотирьох років. Триває досудове розслідування.

Загалом з початку року працівники запорізької поліції розкрили 227 пограбувань, 233 грабіжникам повідомлено про підозру.

Відділ комунікації поліції Запорізької області