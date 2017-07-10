Запорізькі поліцейські нейтралізували ще одну злочинну групу

Деталі липня 10, 2017

Працівники поліції знешкодили злочинну групу у складі 5 осіб, які у смт Кирилівка займалися вимаганням, викраденням людей та керували наркобізнесом. Під час обшуків у фігурантів правоохоронці вилучили зброю та наркотики. На сьогодні злодії затримані у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Триває перевірка на причетність підозрюваних до скоєння інших злочинів на території Кирилівки.

«7 липня працівники управління карного розшуку спільно з приданими силами Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, задіяними для забезпечення публічної безпеки і порядку у період курортного сезону в смт Кирилівка, під час проведення комплексу оперативно-слідчих дій нейтралізували злочинну групу кримінального авторитета та наглядача «Марика». Це вже друге угруповання, яке запорізькі правоохоронці ліквідували протягом доби», - розповів керівник поліції області Олег Золотоноша.

До злочинної групи входило 5 осіб, чоловіки 1994, 1985, 1998, 1986 та 1993 років народження, з яких двоє останніх – раніше засуджені.

У ході розслідування кримінального провадження поліцейські одночасно провели три обшуки, під час яких виявили та вилучили у підозрюваних:

- пістолет «ПМ» калібру 9 мм;

- пістолет «Вальтер Р88 компакт» з явними ознаками переробки під бойовий патрон калібру 9мм;

- 17 набоїв калібру 9мм;

- близько 8 кілограмів наркотичної речовини у висушеному стані;

- 22 мобільні телефони;

- оргтехніку (планшети, ноутбук, фотоапарат, електронну книгу).

На теперішній час усіх учасників групи затримано у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. 26-річний раніше засуджений лідер групи на кримінальне прізвисько «Марик» розшукується управлінням карного розшуку ГУНП в Запорізькій області за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.119 КК України (Вбивство через необережність).

Наразі затримані обґрунтовано підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 189 (Вимагання), 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Триває комплекс оперативно-розшукових і слідчих заходів з метою встановлення причетності затриманих членів злочинної групи до вчинення нерозкритих злочинів.

Відділ комунікації поліції Запорізької області