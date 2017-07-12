Wednesday, July 12, 2017
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У Запорізькій області поліцейські затримали серійного крадія . Працівники поліції викрили раніше засудженого зловмисника, який вчинив на території міста Гуляйполе серію крадіжок. На сьогодні доведена його причетність до скоєння 6 злочинів. Триває досудове

Деталі
липня 12, 2017

До Гуляйпільського відділення поліції надійшло декілька заяв від місцевих мешканців про крадіжки. Злодій ламав замки, підбирав ключі та проникав до гаражів і підвальних приміщень, звідки викрадав металеві вироби та інше майно.
Під час відпрацювання поліцейські встановили особу та затримали крадія. Ним виявився місцевий мешканець 1995 року народження. Затриманий вже притягувався до відповідальності за вчинення корисливих злочинів.
На сьогодні доведена його причетність до 6 епізодів. Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
6 липня йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). За санкцією інкримінованої статті зловмисникові загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Загалом з початку року працівники запорізької поліції розкрили 3725 крадіжок.


Відділ комунікації поліції Запорізької області

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