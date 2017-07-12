На Запоріжжі вилучили наркотики та зброю

Деталі липня 12, 2017

Запорізькі поліцейські протягом доби вилучили наркотики, прекурсори та зброю. Вилучене направлено на експертизу.

11 липня співробітники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Запорізькій області по вулиці Шевцовій в місті Бердянськ у 30-річного місцевого жителя виявили та вилучили 1 кг макової соломи та медичний шприц з речовиною об’ємом 6 мл (прекурсор - ангідрид оцтової кислоти).

Того ж дня оперативники провели санкціонований обшук в одному з сіл Мелітопольського району. За місцем мешкання 33-річного громадянина поліцейські виявили та вилучили пістолет «ZORAKI».

За обома фактами все вилучене направлено на дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

В діях зловмисників вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ст.311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) та ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Загалом з початку року запорізькими правоохоронцями з незаконного обігу вилучено 246 одиниць вогнепальної зброї.

Також поліцейські з початку 2017 року вилучили понад 5 кг макової соломи та понад 18 кг прекурсорів.



Відділ комунікації поліції Запорізької області