У Бердянську поліцейськими розкрито умисне вбивство

Деталі липня 25, 2017

Протягом кількох годин запорізькими поліцейськими було встановлено місце знаходження та затримано підозрюваного у вчиненні умисного вбивства.

15 липня 2017 року о 10.23 до Бердянського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що у одному з приватних будинків по провулку Цілинному виявлено труп громадянина 1958 року народження з тілесними ушкодженнями в області голови.

У ході першочергових розшукових дій поліцейські встановили особу підозрюваного - місцевого 47-річного мешканця. Підозрюваного було затримано в одному з сіл району, де він переховувався у знайомих.

За попередньою інформацією, вбивство було вчинено у ході раптово виниклої сварки, під час розпиття спиртного.

Знаряддя злочину вилучено. Вирішується питання про обрання стосовно затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що з початку року запорізькими поліцейськими розкрито 50 умисних вбивств.



Відділ комунікації поліції Запорізької області