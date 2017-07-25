Стосовно стрільця розпочато кримінальне провадження

Деталі липня 25, 2017

Особи всіх учасників конфлікту, який завершився пострілом з травматичної зброї, встановлено. За результатами досудового розслідування їх діям буде дана належна правова оцінка.

16 липня 2017 року о 14.45 до Олександрівського відділення Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на трамвайній зупинці «вулиця Університетська» між двома групами осіб стався конфлікт, у ході якого один з учасників застосував травматичну зброю.

Поліцейські встановили особи всіх учасників конфлікту. З’ясувалося, що чоловік 1969 року народження з дружиною відпочивали неподалік згаданої зупинки. До них підійшли двоє чоловіків та жінка, громадяни були у стані алкогольного сп’яніння. Вони почали фотографуватися на фоні подружжя, а на зауваження про те, що останніх це не влаштовує, не відреагувала. Розпочалася сварка, у ході якої пенсіонер продемонстрував опонентам травматичний пістолет. Проте їх це не зупинило. В результаті, вже на зупинці громадського транспорту, літній чоловік здійснив постріл у бік супротивників. Гумова куля потрапила у громадянку 1987 року народження, спричинивши непроникаюче поранення черевної порожнини.



Потерпілу було доставлено до лікарні та надано медичну допомогу. Туди ж потрапив і «стрілець», якому раптово стало погано (з’ясувалося, що він хворіє на цукровий діабет).

На теперішній час всіх учасників конфлікту опитано. Травматичний пістолет «ПМР», на який громадянин має дозвіл, вилучено.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Правову оцінку діям кожного буде винесено за результатами досудового розслідування.



Відділ комунікації поліції Запорізької області