У Запорізькій області заявник сам виявився злодієм

Деталі липня 25, 2017

Мешканець Мелітополя заявив у поліцію про пограбування, скоєне стосовно нього, якого насправді не було. Спроба повернути таким чином загублене в стані алкогольного сп’яніння майно чоловікові може обійтися у вигляді 5 років тюрми.

Наприкінці березня за допомогою до поліцейських звернувся мешканець Мелітополя 1980 року народження. Чоловік повідомив, що серед біла дня в кафе його побили двоє невідомих, після чого відібрали планшет, телефон, куртку та документи. Було відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж), а чоловіка допитано в якості потерпілого.

Під час розслідування поліцейські встановили, що заявник вигадав історію про пограбування, щоб повернути загублене у стані алкогольного сп’яніння майно. Втрачені речі знайшов житель Мелітополя на зупинці громадського транспорту неподалік будинку, де мешкає заявник. Наразі майно вилучене правоохоронцями.

21 липня чоловіку повідомлено по підозру за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 383 (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) та ч. 2 ст. 384 (Завідомо неправдиве показання) Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання за санкціями статей – до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що 21 липня у Мелітополі затримано злочинця, який намагався позбавити життя таксиста.

Відділ комунікації поліції Запорізької області