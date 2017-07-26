У Енергодарі поліцейськими припинено діяльність наркопритону

Деталі липня 26, 2017

Працівниками управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Запорізькій області задокументовано злочинну діяльність жителя Енергодару, який вирощував нарковмісні рослини,

виготовляв наркотики та надавав приміщення для їх вживання.

25 липня у місті Енергодарі, реалізуючи оперативну інформацію, поліцейські затримали місцевого мешканця, 1986 року народження. Згаданий громадянин перетворив своє житло у осередок виготовлення та вживання наркотиків.



Під час санкціонованого обшуку помешкання поліцейські виявили та вилучили 2,5 літри екстракційного опію, ацетильований опій, шприці, а також сім кущів коноплі, які вирощувалися у квіткових горщиках.



Розпочато кримінальні провадження за ознаками ст. 309 (Зберігання наркотичних засобів), ст. 310 (Посів або вирощування снодійного маку або конопель) та ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування, в ході якого з’ясовуються всі особи, причетні до діяльності згаданого притону.

Всього ж з початку року запорізькими поліцейськими розкрито 466 злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.

Нагадаємо, 22 липня було виявлено та знищено плантацію коноплі, яку у власній квартирі вирощував мешканець Запоріжжя.