Wednesday, July 26, 2017
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У Запоріжжі затриманий магазинний крадій

Деталі
липня 26, 2017

До трьох років позбавлення волі загрожує раніше засудженому зловмиснику, який скоїв крадіжку з крамниці.


25 липня невідомий скоїв крадіжку товару з магазину у Заводському районі Запоріжжя. Злодій був затриманий працівниками крамниці.

 

Працівники сектору превенції встановили, що кримінальне правопорушення вчинив раніше засуджений мешканець Запоріжжя 1964 року народження.

На сьогодні відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Найсуворіше покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк до трьох років. Триває розслідування.

Всього з початку року працівники Запорізької поліції розкрили 4081 крадіжку, з яких – 3147 крадіжок приватної власності.

Нагадаємо, 25 липня правоохоронці затримали зловмисника та повернули жителеві смт Кирилівка викрадене майно.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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