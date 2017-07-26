У Запоріжжі затримано раніше засудженого крадія

Деталі липня 26, 2017

Своєчасне повідомлення про злочин та оперативність поліцейських не дозволили підозрюваному зникнути із вкраденим майном.

25 липня 2017 року о 16.30 до Вознесенівського відділення Головного управління Національної поліції в Запорізькій області звернувся мешканець вулиці Нижньодніпровської. Чоловік повідомив, що на Набережній магістралі його неповнолітній син 2002 року народження разом із товаришем-однолітком пішли купатися, а коли вийшли на берег – виявили, що зникли їх рюкзаки з речами. Приблизний збиток склав 3500 гривень.

На місце події негайно було скеровано найближчі наряди патрульної поліції та виїхала слідчо-оперативна група. Підозрюваного з викраденим майном було затримано та доставлено до Вознесенівського відділення поліції. З’ясувалося, що крадій – не працюючий раніше засуджений мешканець смт Михайлівка, 1992 року народження.

Злодія затримано згідно ст. 208 КПК України. Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка).

Всього ж з початку року запорізькими поліцейськими розслідувано та направлено на судовий розгляд 4218 кримінальних проваджень щодо крадіжок.

Нагадаємо, 25 липня у Кирилівці було затримано мешканця сусідньої області, який вночі скоїв крадіжку з місцевого кафе.

Відділ комунікації поліції Запорізької області