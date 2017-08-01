На Запоріжжі припинено діяльність наркопритону

Деталі серпня 01, 2017

Працівники управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Запорізькій області в Енергодарі викрили черговий наркопритон

та вилучили обладнання для виготовлення наркотичних речовин.

29 липня 2017 року, реалізуючи оперативну інформацію про причетність мешканця Енергодару, 1979 року народження, до незаконного обігу наркотиків, поліцейські провели обшук помешкання згаданого громадянина.

У його ході виявлено обладнання для виготовлення наркотичних речовин, а також 750мл первітину, 50гр концентрату опію, макова соломка, марихуана, прекурсори та ліки з обмеженим обігом.

Вилучене направлено на експертизу до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Розпочато кримінальні провадження за ознаками ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Також в діях зловмисника вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 313 (Незаконні дії з обладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних засобів) КК України.

Триває досудове розслідування.

Всього ж з початку року запорізькими поліцейськими викрито 496 злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. Нагадаємо, що 28 липня було знищено наркоплантацію у Мелітополі.

Відділ комунікації поліції Запорізької області