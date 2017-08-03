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Обставини смерті 7-річної дівчинки встановлюються

Деталі
серпня 03, 2017

У Бердянську в лікарні померла малолітня, яка приїхала на відпочинок до одного з місцевих дитячих таборів. Відкрито кримінальне провадження. Причини та обставини смерті дитини встановлюються.

1 серпня в реанімації померла дівчинка 2009 року народження, яка була доставлена з дитячого табору Бердянська.

Під час перевірки встановлено, що дівчинка напередодні звернулась зі скаргами на погане самопочуття. З 24 до 27 липня вона перебувала на лікуванні в ізоляторі дитячого табору. 27 липня її виписали. 1 серпня дівчинці знову стало погано. Її помістили в ізолятор, а потім викликали швидку.

Дитину доставили у лікарню з діагнозом «інфекційно-токсичний шок». Але врятувати життя неповнолітньої не вдалось. Близько 19:00 вона померла в реанімації. Труп без ознак насильницької смерті направлено на судово-медичну експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Триває розслідування.
Нагадаємо, що 31 липня працівники поліції у Запоріжжі запобігли продажу дитини. http://bit.ly/2vomsKC

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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