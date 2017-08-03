Запорізькі поліцейські затримали шахрая

Деталі серпня 03, 2017

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту обрано раніше засудженому чоловіку, який підозрюється у скоєнні 15 епізодів шахрайств.

30-річний місцевий житель пропонував послуги по встановленню вікон та дверей. Він брав передоплату, однак роботу здійснювати не збирався. Жертвами такого «сервісу» стали мешканці міста Пологи та Пологівського району.

Так, зловмисник в одному з сіл Пологівського району пообіцяв встановити пластикові вікна, взяв передоплату у сумі 600 гривень і зник. За аналогічною заявою до поліції звернулась й 74-річна мешканка міста Пологи. Лиходій під приводом заміни дверей взяв гроші в сумі 200 гривень і більше заявниця його не бачила.

В ході проведення досудового розслідування кримінальних проваджень правоохоронці дійшли висновку, що діяв один і той чоловік. Вжитими заходами розшуку співробітники карного розшуку встановили його місцезнаходження. 28 липня раніше засудженому зловмиснику обрано запобіжний захід – домашній арешт.

Лиходію вже повідомлено про підозру у скоєні 15 кримінальних правопорушень за ознаками ч.2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 21 липня поліцейські затримали чоловіка, який в Вознесенівському районі міста Запоріжжя під приводом термінового дзвінка попрохав у школяра телефон і зник.

Загалом з початку 2017 року запорізькими поліцейськими розкрито 300 шахрайств.

Відділ комунікації поліції Запорізької області