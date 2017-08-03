У Запорізькій області поліцейські викрили крадія мотоциклу

Деталі серпня 03, 2017

Зловмисникові, який у Мелітопольському районі викрав мотоцикл, загрожує до восьми років позбавлення волі. Транспортний засіб вилучений. Триває досудове розслідування.

27 липня 43-річний мешканець села Високе Мелітопольського району виявив крадіжку. З території домоволодіння за невідомих обставин зник його мотоцикл.

Працівники кримінальної поліції встановили, що до крадіжки транспортного засобу причетний житель Якимівського району 1989 року народження, який раніше вже був засуджений за скоєння корисливих злочинів.

Правоохоронці розшукали викрадений мотоцикл у Приазовському районі. На сьогодні транспорт вилучений.

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція інкримінованої статті - позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розкрили 73 незаконні заволодіння транспортними засобами, 86 угонщикам повідомили про підозру.

Нагадаємо, 30 липня у Запоріжжі чоловік на викраденому мопеді потрапив у ДТП.



Відділ комунікації поліції Запорізької області