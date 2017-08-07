У Запорізькій області поліцейські розшукали трьох малолітніх дітей

Деталі серпня 07, 2017

Працівники ювенальної превенції встановили місцезнаходження трьох малолітніх братів, які зникли у Вільнянському районі.

3 серпня близько 12:00 у поліцію Вільнянська черговий лікар районної лікарні повідомив про зникнення трьох дітей. Двоє 10-річних та 9-річний брати пішли з закладу та їхнє місцезнаходження невідоме.

На розшук малолітніх орієнтували особовий склад запорізької поліції та громадськість. Правоохоронці відпрацьовували родинні та дружні зв’язки, проводився моніторинг соціальних мереж, перевірялися місця масового скупчення молоді, залізничні та автобусні станції.

Близько 16:00 інспектори ювенальної превенції розшукали дітей. Брати прямували сільськими дорогами до батьків, які вже позбавлені судом батьківських прав. Жертвами злочину діти не стали.

Наразі малолітніх працівники поліції та спеціалісти служби у справах дітей влаштували та передали до комунального закладу «Запорізький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей».

Всього за 6 місяців 2017 року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розшукали 288 безвісти зниклих неповнолітніх, з них 257 – протягом доби.

Нагадаємо, що напередодні поліцейські розшукали 16-річного хлопця, який зник безвісти у Бердянську.

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Відділ комунікації поліції Запорізької області