На Запоріжжі поліцейські затримали міжрегіональну групу крадіїв автомобілів

Деталі серпня 07, 2017

Запорізькі оперативники безпосередньо на місці злочину затримали міжрегіональну злочинну групу, на рахунку яких близько 14 фактів незаконних заволодінь транспортними засобами.

03 серпня співробітники управління карного розшуку спільно з працівниками роти поліції особливого призначення ГУНП в Запорізькій області на місці скоєння злочину затримали межрегіональну злочинну групу у складі трьох осіб.

«Мешканець Камянсько-Дніпровського району 1988 року народження та двоє мешканців Дніпропетровської області 1960 та 1988 років народження упродовж 2016-2017 років вчинили близько 14 незаконних заволодінь транспортними засобами на території Запорізької та Дніпропетровської областей», - розповів очільник запорізької поліції Олег Золотоноша.

Чоловіки за допомогою спеціального пристрою «кодграбер» для відключення центрального замку і охоронної сигналізації відкривали автомобілі. А потім знаряддям механічного зламу замка запалення заволодівали транспортними засобами. Автівки розукомплектовували та переобладнували.

3 серпня під час скоєння чергового злочину на території Хортицького району Запоріжжя групу зловмисників затримали.

На даний час вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Триває розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ознаками ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Загалом з початку року запорізькі поліцейські розкрили 75 фактів незаконних заволодінь автотранспортом та затримали 4 групи осіб, які займалися угонами.

Нагадаємо, що 27 липня правоохоронці затримали зловмисника, який у Мелітопольському районі викрав мотоцикл. https://goo.gl/1V5Bh7

Відділ комунікації поліції Запорізької області