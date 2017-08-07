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У Запоріжжі поліцейські вилучили наркотики на суму понад 200 тисяч гривень

Деталі
серпня 07, 2017

Працівники поліції виявили наркотичну речовину у двох жителів Запоріжжя. Вилучене направлено на експертизу. Триває розслідування.

 

4 серпня працівники Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), провели обшук за місцем мешкання 41-річного запоріжця.

Там поліцейські виявили посів коноплі і вилучили 25 кущів наркорослин з ознаками культивації. Окрім того, поліцейські знайшли 2,5 кг марихуани.

Вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

У діях зловмисника вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Також під час відпрацювання оперативної інформації поліцейські провели обшук на території домоволодіння у 44-річного мешканця Запоріжжя. Під час огляду правоохоронці виявили близько 100 грамів марихуани у висушеному стані та кущі коноплі.

На сьогодні вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

У діях зловмисника вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

За вказаними фактами триває розслідування.

Всього за 6 місяців 2017 року працівники поліції Запорізької області вилучили близько 100 кг марихуани.
Нагадаємо, 3 серпня працівники поліції за місцем мешкання 44-річного запоріжця виявили наркоплантацію та вилучили 1 кг готової до вживання марихуани.

https://goo.gl/LFEBSD

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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