На Запоріжжі поліцейські викрили крадія кабелю

Деталі серпня 08, 2017

До трьох років позбавлення волі загрожує зловмисникові, який скоїв крадіжку кабелю у місті Мелітополь.

6 серпня працівники групи реагування Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області під час патрулювання вулиці Каховське шосе побачили велосипедиста, який перевозив мішок.

Правоохоронці встановили, що чоловік віз викрадений кабель. Злодієм виявився 27-річний мешканець Мелітополя. Підозрюваний заліз на територію непрацюючого заводу, викопав та вирізав кабель електронапруги. Працівники поліції вилучили відрізки кабелю, лопату та велосипед.

На сьогодні відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Найсуворіше покарання, передбачене санкцією статті, - до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Всього з початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області направили до суду 4574 матеріали кримінальних проваджень, відкритих за ознаками ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка).

Нагадаємо, співробітники сектору реагування поліції Бердянська розшукали раніше засудженого крадія.

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Відділ комунікації поліції Запорізької області