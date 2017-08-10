Мелітопольські поліцейські розкрили умисне вбивство

Деталі серпня 10, 2017

До п’ятнадцяти років позбавлення волі загрожує мешканцю Мелітополя, який спричинив смертельні ножові поранення сусіду. Триває досудове розслідування.

8 серпня о 11:32 до чергової частини Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про вбивство.

Поліцейські встановили, що 44-річний чоловік в результаті раптово виниклої сварки спричинив ножові поранення сусіду 1971 року народження. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. Труп направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи.

З місця злочину вилучені речові докази. Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Загалом з початку року запорізькою поліцією запорізькими поліцейськими розкрито 58 умисних вбивств.

Нагадаємо, що поліцейські затримали чоловіка, який 03 серпня в приватному будинку одного з сіл Чернігівського району мало не вбив 15-річну дівчину. https://goo.gl/wdWXGD

Відділ комунікації поліції Запорізької області