Мелітопольські поліцейські розкрили умисне вбивство

До п’ятнадцяти років позбавлення волі загрожує мешканцю Мелітополя, який спричинив смертельні ножові поранення сусіду. Триває досудове розслідування.
8 серпня о 11:32 до чергової частини Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про вбивство.
Поліцейські встановили, що 44-річний чоловік в результаті раптово виниклої сварки спричинив ножові поранення сусіду 1971 року народження. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. Труп направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи.
З місця злочину вилучені речові докази. Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Загалом з початку року запорізькою поліцією запорізькими поліцейськими розкрито 58 умисних вбивств.
Нагадаємо, що поліцейські затримали чоловіка, який 03 серпня в приватному будинку одного з сіл Чернігівського району мало не вбив 15-річну дівчину. https://goo.gl/wdWXGD
Відділ комунікації поліції Запорізької області
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