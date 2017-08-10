На Запоріжжі поліцейські затримали крадія

Деталі серпня 10, 2017

Співробітники групи реагування Гуляйпільського відділення поліції затримали мешканця Кропивницького, який скоїв крадіжку з приватного домоволодіння місцевого мешканця.

В ніч з 7 на 8 серпня 2017 року з приватного домоволодіння мешканця міста Гуляйполе 1968 року народження невідомий викрав майно. Потерпілий одразу звернувся із заявою до Гуляйпільського відділення поліції.

Встановлено, що зловмисник через паркан потрапив на подвір’я та через незачинені двері проник до будинку, звідки викрав планшет, мобільний телефон. А потім з господарчої будівлі викрав зварювальний апарат та електролобзик.

Співробітники групи реагування поліції під час відпрацювання міста затримали підозрюваного. Ним виявився раніше незасуджений мешканець міста Кропивницький 1998 року народження. Викрадене поліцейські вилучили.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Як відомо, санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

Загалом з початку 2017 року поліцейськими Запорізької області 1949 особам повідомлено про підозру у скоєнні крадіжок.

Нагадаємо, 4 серпня працівники Камянсько-Дніпровського відділу поліції оперативно встановили затримали зловмисника, який викрав майно з приватного будинку. https://goo.gl/ZjduTU

Відділ комунікації поліції Запорізької області