Thursday, August 10, 2017
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Запорізькими правоохоронцями затримано хабарників

Деталі
серпня 10, 2017

Працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області та Служби безпеки України припинили злочинну діяльність робітників одного з відділів Бердянського

міськвиконкому. 09 серпня 2017 року слідчі слідчого управління ГУНП в Запорізькій області спільно із оперативниками УСБУ в Запорізькій області затримали двох хабарників - спеціалістів адміністративного відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради. Згадані громадяни вимагали від підприємця щомісячну неправомірну вигоду за невжиття заходів із демонтажу тимчасової споруди (літнього майданчику), не притягнення останнього до адміністративної відповідальності та не перешкоджання подальшій господарській діяльності закладу.
Під час проведення санкціонованих обшуків у фігурантів було виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 3000 та 4500 гривень. Ці гроші було передано підприємцем в якості неправомірної винагороди вказаним спеціалістам.
За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП у Запорізькій області розпочато кримінальне провадження. Проводяться слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення інших фактів вимагання та одержання неправомірної вигоди, а також осіб, які також можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення.
Спеціалістів відділу виконавчого комітету Бердянської міської ради затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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