Крадіям кабелів повідомлено про підозру

Деталі серпня 10, 2017

Працівниками Дніпровського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області припинено діяльність «серійних» злодіїв, які розкрадали дроти комунікації.

Співробітниками запорізької поліції ведеться системна робота по викриттю зловмисників, які розкрадають електричні кабелі та дроти комунікації. Адже кожна така крадіжка - це не лише збитки, а й, можливо, вчасно не викликана через відсутність зв’язку «швидка допомога» чи служба порятунку.

Чергових злодіїв, які зробили своїм «ремеслом» подібні крадіжки, було затримано на гарячому під час спроби вирізати кабелі у підвалі одного з будинків по проспекту Соборному.

08 серпня їм оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15, ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (Замах на скоєння крадіжки, пов’язаної з проникненням у приміщення). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

За наявною у правоохоронців інформацією, зловмисники причетні до цілого ряду подібних злочинів, остаточну кількість яких встановить подальше досудове розслідування.

З початку року відкрито 1686 кримінальних проваджень, пов'язаних з розкраданням кабелів мережі зв'язку та телекомунікацій області. 444 провадження з обвинувальним актом вже направлені до суду. З них 263 - за фактом крадіжок кабелів ПАТ «Укртелеком». Крім цього, поліція затримала 3 групи, які скоювали крадіжки кабелів акціонерного товариства.

Також з початку поточного року поліцейськими перевірено 279 місць прийому металобрухту, проведено 52 обшуки. За результатами відкрито 128 кримінальних проваджень по ст. 213 (порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом) Кримінального кодексу України та складено 13 адміністративних протоколів. До суду направлено 15 обвинувальних актів.

Нагадаємо, 7-го серпня було затримано крадія кабелю у Мелітополі.

Відділ комунікації поліції Запорізької області