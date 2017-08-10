Thursday, August 10, 2017
    .
    • .

Крадіям кабелів повідомлено про підозру

Деталі
серпня 10, 2017

Працівниками Дніпровського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області припинено діяльність «серійних» злодіїв, які розкрадали дроти комунікації.

Співробітниками запорізької поліції ведеться системна робота по викриттю зловмисників, які розкрадають електричні кабелі та дроти комунікації. Адже кожна така крадіжка - це не лише збитки, а й, можливо, вчасно не викликана через відсутність зв’язку «швидка допомога» чи служба порятунку.
Чергових злодіїв, які зробили своїм «ремеслом» подібні крадіжки, було затримано на гарячому під час спроби вирізати кабелі у підвалі одного з будинків по проспекту Соборному.
08 серпня їм оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15, ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (Замах на скоєння крадіжки, пов’язаної з проникненням у приміщення). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
За наявною у правоохоронців інформацією, зловмисники причетні до цілого ряду подібних злочинів, остаточну кількість яких встановить подальше досудове розслідування.
З початку року відкрито 1686 кримінальних проваджень, пов'язаних з розкраданням кабелів мережі зв'язку та телекомунікацій області. 444 провадження з обвинувальним актом вже направлені до суду. З них 263 - за фактом крадіжок кабелів ПАТ «Укртелеком». Крім цього, поліція затримала 3 групи, які скоювали крадіжки кабелів акціонерного товариства.
Також з початку поточного року поліцейськими перевірено 279 місць прийому металобрухту, проведено 52 обшуки. За результатами відкрито 128 кримінальних проваджень по ст. 213 (порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом) Кримінального кодексу України та складено 13 адміністративних протоколів. До суду направлено 15 обвинувальних актів.
Нагадаємо, 7-го серпня було затримано крадія кабелю у Мелітополі.

 

Відділ комунікації поліції Запорізької області

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large76

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

kot

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 